Il cantante britannico aveva 31 anni, sarebbe morto sul colpo precipitando da un'altezza di circa 13 metri

Liam James Payne, ex membro della boyband One Direction, è morto dopo essere caduto dal terzo piano di un hotel a Buenos Aires. Il cantante britannico aveva 31 anni e secondo i primi rilevamenti sarebbe morto sul colpo precipitando da un’altezza di circa 13 metri. Sulla sua morte sono state avviate le indagini. Liam Payne aveva raggiunto il successo negli anni 2010, dopo aver partecipato alla versione britannica di ‘X Factor’. Insieme a Harry Styles, Louis Tomlinson e Zyan Malik, aveva fondato gli One Direction. La boyband si è sciolta nel 2016 e, da allora, Liam Payne aveva intrapreso la carriera da solista. Solo mezz’ora prima della tragedia aveva pubblicato sulla piattaforma Snapchat una serie di foto insieme alla sua fidanzata. Il cantante avrebbe dovuto esibirsi in Argentina il 9 settembre ma, a causa di una grave infezione ai reni, aveva cancellato il suo tour sudamericano.

