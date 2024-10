L'attore comico all'evento Frecciarossa&Partners a Milano

“In appena uscita la seconda stagione della serie ‘Sono Lillo’, che è una serie che ha avuto molto successo nella prima stagione, e pure questa seconda sta piacendo molto, sta andando molto bene, sono molto contento. Poi uscirà il film di Natale, con protagonisti, Cristian De Sica, Isabella Ferrari ed io che siamo diciamo gli adulti del film e poi è pieno di ragazzi, molti giovani, un film con storie di ragazzi, un film molto fresco, per la regia di Eros Puglielli che è lo stesso regista della mia serie di ‘Sono Lillo’ per cui mi sono sentito a casa”. Così il comico Lillo, ospite della serata ‘Frecciarossa&Partners‘ al Museo Nazionale di Scienza e Tecnologia ‘Leonardo da Vinci’ di Milano.

Parlando poi del suo rapporto con i treni e in particolare col Frecciarossa, l’attore ha spiegato: “Io ho due abitazioni, due luoghi: casa mia e il treno. Gli hotel non li calcolo perché gli hotel cambiano ogni volta invece il Frecciarossa è quello cioè l’ambiente è quello come l’ambiente di casa tua quindi diventa casa perché perché riconosci tutto”. L’artista ha poi concluso con una battuta sul suo tormentone ‘Sono Lillo’: “Una volta per tutte voglio dirti: ciao so Pasquale perché poi alla fine il mio vero nome è Pasquale capito?”.

