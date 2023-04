In scena dal 19 aprile al 14 maggio

Lillo&Greg in scena al Teatro Olimpico di Roma dal 19 aprile al 14 maggio con ‘Il mistero dell’assassino misterioso’, di Pasquale Petrolo e Claudio Gregori, regia di Lillo&Greg, Claudio Piccolotto. Un algido maniero nelle campagne inglesi, l’omicidio di un’anziana contessa, un misterioso maggiordomo, un investigatore metodico, un’infermiera dal bizzarro passato e una stravagante famiglia di sospettati: questi gli ingredienti per il giallo perfetto. Un perfetto classico alla Agatha Christie, in puro british style, se non fosse che a deformarlo c’è il magico e grottesco caleidoscopio della ditta Lillo e Greg. Toni brillanti, situazioni paradossali, continui colpi di scena e risate a profusione che il geniale duo Lillo&Greg ha creato per la loro sregolata compagnia teatrale. ‘Il mistero dell’assassino misterioso’ è da sempre uno dei più grandi successi del duo, in cui la narrazione metateatrale, con un pizzico di perfidia, svela e scardina il delicato equilibrio dei rapporti interpersonali tipici di moltissime compagnie teatrali, che poi sono le stesse dinamiche che funestano i rapporti umani: gelosie, meschinità, invidie, rancori e falsità. Insieme a Lillo & Greg sul palco anche Vania Della Bidia, Marco Fiorini, Giulia Ottonello e Luca Intoppa. Scene Andrea Simonetti, musiche Attilio Di Giovanni e Claudio ‘Greg’ Gregori, costumi Nicoletta Fattibene, direttore di scena Paolo Bandiera, ass. scenografa Maria Grazia Iovine, fonico di sala Maurizio Capitini, microfonista Andrea Bordignon, datore luci Massimo Gresia, sarta di scena Sabrina Solimando. Social media manager Giulio Soligo, progetto grafico B Art Studio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata