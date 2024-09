Poi la risposta a Chiara Ferragni: "Non ho mai parlato male di nessun bambino"

Il dissing dei giorni scorsi con Fedez “fa parte del gioco”. Ne parla in una intervista a Vanity Fair Tony Effe. “E’ solo musica. Il dissing è una cosa che si fa da sempre e che non si deve spiegare, altrimenti finisce il gioco. C’è chi sfrutta l’onda per i propri scopi, chi per divertirsi come me – ha chiarito il rapper romano – Lui ha preso il gioco seriamente? Io sono super tranquillo, dovreste chiedere a lui. Non ho litigato con nessuno, faccio musica e so solo che ho fatto una canzone che ha spaccato. Le prese in giro e gli insulti fanno parte del gioco. Il dissing esiste da sempre, l’ultimo famoso è quello tra Kendrick Lamar e Drake. Forse in Italia la gente non lo capisce. È solo musica”.

Tony Effe si difende poi dalle accuse di aver coinvolto nel dissing i figli di Fedez e Chiara Ferragni, che in un post sui social ha chiesto di esser tenuta fuori dalla vicenda tra i due cantanti e di lasciare in pace i suoi figli. “Dire ‘lasciate in pace i bambini’ è un escamotage, è la cosa che ti viene subito da dire. Non ho mai parlato male di nessun bambino. Non ho fatto niente di male – ha proseguito – Fedez dice ‘Scrivevi a mia moglie mentre mi abbracciavi’? Lui può dire quello che vuole, è un bugiardo cronico”.

