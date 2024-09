L'imprenditrice e influencer è stata più volte chiamata in causa nel dissing tra i due. L'ex marito annuncia nuova canzone “Allucinazione collettiva”

“Fate quello che volete ma lasciate tutti in pace me ed i miei figli“. Così Chiara Ferragni in una storia Instagram che sembra riferita al dissing in corso tra il trapper Tony Effe e il rapper e imprenditore Federico Lucia in arte Fedez.

L’influencer è stata chiamata in causa dal suo ex marito Fedez (“Scrivevi a mia moglie mentre mi abbracciavi – Quelli come te io li chiamo infami”), in risposta alle parole del rapper romano nel brano scritto per il quinto episodio della nuova stagione di RedBull64 (“Chiara dice che mi adora”).

Tony Effe ha poi di nuovo attaccato Fedez nella contro-risposta ‘Chiara’, con passaggi diretti contro il rapper milanese come “Sei rimasto da solo e senza famiglia, la prossima figlia chiamala sconfitta” e “Hai fatto i figli solo per postarli”.

Fedez: “Allucinazione collettiva”, stanotte esce la risposta a Tony Effe

Nuovo capitolo del dissing tra Tony Effe e Fedez. All’indomani del brano ‘Chiara’ pubblicato da Tony Effe in cui il rapper romano accusava il rivale di aver abbandonato la moglie dopo il caso riguardante i pandori Balocco (“quando lei aveva bisogno sei scappato via”) arrivando a coinvolgere i figli della coppia (“hai fatto i figli solamente per postarli, chissà che penseranno quando saranno grandi”), è arrivata la replica di Fedez, che ha pubblicato sui propri social un estratto di ‘Allucinazione Collettiva‘. Brano in cui ha attaccato Tony Effe così come l’ex moglie: “Mi spiace che Chiara ti abbia dato confidenza, almeno con te possiamo dire che ha fatto beneficenza”, ha scritto Fedez nel suo testo dando un nuovo appuntamento a “questa pagliacciata”. “Volete la mia verità? – ha concluso – ‘Allucinazione Collettiva’, fuori all’una di notte“.

