Justin Timberlake dovrebbe presentare un nuovo appello venerdì sul suo caso di guida in stato di ebbrezza negli Hamptons di New York, hanno detto i pubblici ministeri. I dettagli della dichiarazione non sono stati resi noti, ma una persona a conoscenza dell’accordo ha riferito che Timberlake ha accettato di dichiararsi colpevole di un reato meno grave rispetto all’accusa originale di guida in stato di ebbrezza. La fonte ha parlato all’Associated Press a condizione di anonimato perché non era autorizzata a parlare pubblicamente del caso. L’avvocato di Timberlake, Edward Burke, ha rifiutato di commentare.Il cantante pop apparirà di persona venerdì presso il tribunale di Sag Harbor per presentare un appello, ha confermato oggi l’ufficio del procuratore distrettuale della contea di Suffolk, Ray Tierney.Timberlake è stato arrestato a Sag Harbor, all’estremità orientale di Long Island, il 18 giugno dopo che la polizia aveva dichiarato di aver dato un segnale di stop nel centro della piccola cittadina, il cantante aveva sterzato fuori dalla sua corsia ed era sceso dalla sua BMW emanando un forte odore di alcol. Durante un’udienza il mese scorso, un giudice ha sospeso il diritto di Timberlake, che si era dichiarato non colpevole, di guidare a New York.Il suo avvocato, Burke, ha sostenuto che Timberlake non era ubriaco e che il caso doveva essere archiviato. Secondo la polizia, Timberlake è stato fermato dopo aver lasciato un hotel di Sag Harbor intorno alle 00:30.

