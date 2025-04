Il 3 maggio su Youtube l'episodio con la rivelazione del sesso

I camini della Battersea Power Station di Londra illuminati di rosa per celebrare un evento molto atteso dai bambini: “Peppa Pig” avrà una sorellina. La notizia arriva due mesi dopo che mamma Pig ha annunciato, in un’intervista televisiva, di essere in attesa di un bambino, che nascerà in estate, inaugurando un nuovo capitolo per il cartone animato di successo, trasmesso per la prima volta nel 2004 e attualmente alla sua ottava stagione.

I ‘genitori’ di Peppa hanno posato per delle foto davanti all’iconico monumento sul fiume Tamigi, che ospita un negozio permanente di Peppa Pig. Il nuovo maialino sarà accolto anche con una serie in programmazione in 19 paesi a partire dal 30 maggio, “Peppa Meets the Baby”. Dieci nuovi episodi che seguono Peppa e il suo fratellino George, appassionato di dinosauri, mentre si preparano all’arrivo della loro sorellina. Un episodio dedicato alla rivelazione del sesso del bambino andrà in onda su YouTube il 3 maggio.

