Il presidente del Senato 'mister' per una sera della squadra dei politici nel match benefico

“Ho accettato di fare l’allenatore perché come presidente del Senato cerco sempre di tenere l’equilibrio tra maggioranza e opposizione”. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, all’Aquila allo stadio Gran Sasso per la Partita del cuore. Il presidente è stato allenatore d’eccezione per la partita di solidarietà in cui la Nazionale politici ha sfidato la Nazionale cantanti. “Qui non faccio fatica giocano tutti nella stessa squadra”. Tra i calciatori anche il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi. La Russa metterà in campo le donne per tutta la durata della partita di calcio: le prime due sono Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico e Grazia Di Maggio. “Speriamo di segnare almeno un gol, la Nazionale cantanti è forte”, ha concluso.

