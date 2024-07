Nell'incidente aveva perso la vita la direttrice della fotografia Halyna Hutchins

Primo giorno del processo a Santa Fe, in New Mexico, contro l’attore Alec Baldwin per omicidio colposo dopo la sparatoria mortale sul set di “Rust” in cui è rimasta uccisa la direttrice della fotografia Halyna Hutchins. Secondo i pubblici ministeri, Baldwin avrebbe infranto le regole e avrebbe poco riguardo per la sicurezza. Il procuratore speciale Erlinda Ocampo Johnson ha ripetutamente fatto riferimento al fatto che l’attore, nell’usare la pistola, ha portato a un pericolo reale e alla morte della direttrice. L’avvocato di Baldwin, Alex Spiro, ha detto ai giurati che l’attore ha fatto solo quello che fanno sempre gli attori: comportarsi come i personaggi che stanno interpretando. Ha definito la morte una “tragedia indicibile”, ma ha detto che il suo assistito non aveva commesso alcun crimine.

