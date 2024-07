L'attore è accusato di omicidio colposo: rischia 18 mesi di prigione

Alec Baldwin arriva in tribunale a Santa Fe, New Mexico, dove sta per cominciare il processo a suo carico per lo sparo sul set del film ‘Rust’ che uccise la direttrice della fotografia, Halyna Hutchins nell’ottobre del 2021. Oggi la selezione dei componenti della giuria. L’attore è accusato di omicidio colposo: rischia 18 mesi di prigione.

