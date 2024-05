La regista e attrice al Quirinale alla cerimonia con tutti i candidati per il premio cinematografico

“Il successo del film? È una cosa bella, sto cominciando ora a prenderne contatto. Ci vorrà del tempo, ma forse qualcuno non se ne farà mai una ragione“. Paola Cortellesi, presente al Quirinale insieme a tutti i candidati per i premi del David di Donatello, ritorna sulle polemiche nate dopo il successo straripante del suo film ‘C’è ancora domani‘. Alla cerimonia è intervenuto anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che, nel suo intervento, ha voluto ricordare il sostegno al cinema: “Sono parole importanti, il Presidente non sbaglia mai una parola io sono stata molto onorata oggi di essere li ad ascoltare le sue parole. Fa bene il Presidente a ricordare che oggi si celebra il nostro lavoro, non solo il mio ma di tutti, che spesso viene sottovalutato e anche ostacolato in alcuni casi. Il Presidente fa bene a ricordare che non bisogna dimenticare mai di dare sostegno a chi deve esprimersi, anche chi, come ha sottolineato il Presidente, esprime un pensiero diverso. Nell’arte c’è spazio per tutti perché le storie che arrivano dagli artisti sono stimolo di condivisione e riflessione. Il mio successo? Certamente mi ha sorpreso, ma è anche un fatto, evidentemente questo film ha toccato delle corde sensibili, personalmente ci sto prendendo contatto ma ci vorrà del tempo. È una cosa bella, qualcuno forse non se ne fa ancora una ragione, ma io credo che sia il tema che abbiamo toccato con questa storia e che purtroppo è ancora vivo in tanti Paesi, non solo l’Italia”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata