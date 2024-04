Sul palco del Circo Massimo una line up d'eccezione. L'evento è promosso dai sindacati Cgil, Cisl, Uil

Ufficializzata la lineup del concerto di Roma del Primo Maggio, in programma al Circo Massimo, evento promosso da Cgil, Cisl, Uil organizzato da iCompany, che intercetta e racconta sempre più i linguaggi e le istanze del panorama musicale attuale italiano.

Ecco gli artisti che si esibiranno al Concertone del Primo Maggio al Circo Massimo. Sul palco una line up d’eccezione (in ordine alfabetico): Achille Lauro, Alda, Anna Castiglia, Ariete, Bigmama, Bloom, Caffellatte & Giuze, Chiamamifaro, Coez & Frah Quintale, Colapesce Dimartino, Cor Veleno, Cosmo, Dargen D’amico, Ditonellapiaga, Ermal Meta, Ex-Otago, La Municipal, La Rappresentante Di Lista, Leo Gassmann, Lina Simons, Mahmood, Malika Ayane, Maria Antonietta E Colombre, Mazzariello, Mille, Morgan, Motta, Negramaro, Noemi, Olly, Piero Pelù, Piotta, Rosa Linn, Rose Villain, Santi Francesi, Stefano Massini e Paolo Jannacci, Tananai, Teseghella, Tripolare, Tropico, Ultimo, Uzi Lvke, Vale Lp.Opening alle 13.15 condotto da BigMama con Albe, Cioffi, Diego Lazzari e Nashley, Etta, Gaudiano, Irbis.

I presentatori dell’edizione 2024 saranno Noemi ed Ermal Meta. Il Concertone sarà come sempre a ingresso libero. Sarà trasmesso a partire dalle ore 15.15 e fino alle ore 00.15 (con una pausa dalle ore 19.00 alle ore 20.00 per le edizioni dei telegiornali) in diretta su Rai 3 e Rai Radio 2 e sarà in onda su RaiPlay e Rai Italia.A Noemi e Ermal Meta si aggiunge BigMama, che condurrà la prima parte del Concertone dalle ore 13.15 (in esclusiva per Rai Play) e che proprio oggi, 16 aprile, sui social del Primo Maggio ha dato il via alla presentazione dell’attesa lineup. “Costruiamo insieme un’Europa di pace, lavoro e giustizia sociale” è lo slogan che CGIL, CISL e UIL hanno scelto per la Festa dei Lavoratori 2024.

