Il cantante: "Dovrebbe tornare ad avere amore per ciò che era"

“Io l’ho conosciuto Putin e so che allora era l’uomo più occidentale dei russi. Ora dovrebbe tornare ad avere amore per ciò che era e avere la forza di dire: blocchiamo questa guerra”. Così Al Bano commenta a LaPresse la vittoria di Putin alle elezioni in Russia. “Spero che questo successo russo sia una buona dose di vitamina per bloccare questa ondata di guerra che fa male solo a pensarci, soprattutto quando si vedono quelle immagini inaccettabili. Mi auguro che ci sia un’ondata di pace generale, dall’Ucraina alla Palestina in tutti i paesi nei quali c’è un po’ di strana ribellione”. Al Bano è a Barcellona dove domani sera si esibirà nel concerto sold-out dal titolo ‘È la mia vita’, sul palco ci saranno anche i figli Yari e Jasmine. “Devono lavorare pure loro, mica solo il padre”, sottolinea sorridendo mister Carrisi.

La protesta dei trattori

Ma Al Bano non dimentica i trattori e la loro protesta: “Non devono mollare! In tutti i sensi perché se mollano l’agricoltura siamo fottuti tutti. E la carne sintetica è meglio che se la tenga chi l’ha inventata”.

