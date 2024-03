Aveva 86 anni, è deceduto durante una battuta di caccia

David Seidler, lo sceneggiatore premio Oscar de ‘Il discorso del re’, è morto durante una battuta di pesca in Nuova Zelanda. Aveva 86 anni. “David era nel posto che amava di più al mondo – la Nuova Zelanda – e faceva ciò che gli dava la pace più grande: la pesca a mosca. Se ne avesse avuto la possibilità, l’avrebbe scritta esattamente così” (la sua morte, ndr), ha detto in una nota il suo manager di lunga data Jeff Aghassi.

Seidler ha vinto l’Oscar per la migliore sceneggiatura originale per ‘Il discorso del re’ del 2010, diretto da Tom Hooper e interpretato da Colin Firth, Geoffrey Rush e Helena Bonham Carter. Il dramma storico ha vinto anche i premi come miglior film, miglior regista e miglior attore. La versione teatrale del ‘Discorso del Re’ è stata tradotta in più di una mezza dozzina di lingue ed è stata rappresentata in quattro continenti. Dopo essere stato messo in scena al Wyndham’s Theatre nel West End di Londra nel 2012, lo spettacolo avrebbe dovuto andare a Broadway, ma è stato interrotto nel 2020 a causa della pandemia Covid. Seidler ha scritto anche diversi film per la tv ed episodi per serie come ‘Il tempo della nostra vita’, ‘Destini’ e ‘General Hospital’.

