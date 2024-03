L'attrice: "Auspico una formazione all'affettivitò"

Proiezione del film di Paola Cortellesi alla Camera per l’8 marzo. “Sono onorata di essere qui con il mio film con il quale ho voluto raccontare i diritti negati e conquistati. Ad animare tutti noi è stato il desiderio di affrontare il tema della violenza contro le donne, un tema che mi sta a cuore. Auspico, da comune cittadina, che al di là degli schieramenti politici saprete procedere uniti per far sì che le nuove generazioni ricevano lungo tutto il percorso scolastico un’adeguata formazione all’affettività e al rispetto affinché imparino sin da piccoli che amare non significa possedere o subire e che la violenza maschile sulle donne cessi di essere l’indegno fenomeno sociale che affligge il nostro Paese” ha detto ieri, parlando nell’Aula dei Gruppi parlamentari della Camera prima della proiezione, organizzata in occasione della Giornata internazionale della donna, del film ‘C’è ancora domani’. Elly Schlein ha presenziato brevemente alla proiezione del film campione di incassi. La segreteria del Partito Democratico è rimasta in sala per qualche minuto, per poi lasciare l’aula per altri impegni.

