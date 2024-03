La visione organizzata per alcune scuole della capitale

“È bellissimo, un grande privilegio”. Con queste parole Paola Cortellesi ha salutato i cronisti all’ingresso dell’Aula dei gruppi della Camera dei Deputati, dove ha presentato la proiezione del suo film campione di incassi ‘C’è ancora domani’. La visione, organizzata per alcune scuole della capitale per promuovere la sensibilizzazione del tema dell’uguaglianza di genere in vista del prossimo 8 marzo, è stata voluta dalla vicepresidente della Camera Anna Ascani, del Partito Democratico. “È importantissimo farlo qui”, ha dichiarato la parlamentare dem in riferimento alla Camera dei Deputati, sottolineando infatti quanto questo “è un film che parla anche di politica e delle istituzioni democratiche”. Ascani ha quindi concluso: “Oggi dare questo messaggio alle ragazze e ai ragazzi, alla vigilia della Giornata internazionale della donna, sia quanto di più alto possa fare la Camera dei Deputati”.

