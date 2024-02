La cantante si commuove in conferenza davanti ai giornalisti che le hanno conferito il riconoscimento intitolato alla sorella Mia Martini

“Questo premio mi è sempre sembrato irraggiungibile e questo era un po’ una ferita nel cuore. Non ci speravo più. Mimì, lo abbiamo portato a casa“. Si commuove Loradana Bertè appena ricevuto dai giornalisti il premio della critica intitolato alla sorella Mia Martini. “È un cerchio che si chiude – aggiunge in sala stampa – una cosa surreale. Ancora non ci credo. Cerco di rimanere in piedi. Ringrazio Ama perché se non era per lui non ero qui a prendere questo premio“.

