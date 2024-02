Ad Angelina Mango il premio della sala stampa

Oltre al premio per il vincitore, nella serata finale del Festival di Sanremo vengono assegnati anche altri quattro premi: il premio della critica Mia Martini, quello della sala stampa Lucio Dalla, il premio Sergio Bardotti per il miglior testo e il premio Giancarlo Bigazzi per la migliore composizione musicale. Ecco i vincitori.

Premio della sala stampa ‘Lucio Dalla’ ad Angelina Mango

È stato assegnato ad Angelina Mango il premio della sala stampa Lucio Dalla, il prestigioso riconoscimento assegnato dai giornalisti (radio, tv e web) accreditati presso la sala stampa del Palafiori di Sanremo, per la 74esima edizione del Festival di Sanremo. La cantante in gara con il brano ‘La Noia’, ha raccolto 22 preferenze. Alle sue spalle, Fiorella Mannoia con ‘Mariposa’ (18) e Loredana Bertè con ‘Pazza’ (18).

Premio della Critica ‘Mia Martini’ a Loredana Bertè

Il premio alla critica ‘Mia Martini’ della 74esima edizione del Festival di Sanremo è stato assegnato a Loredana Bertè per il brano ‘Pazza’. La cantante di Bagnara Calabra realizza così il sogno di vincere il prestigioso riconoscimento attribuito dalla stampa specializzata e intitolato a sua sorella Mimì. Bertè ha raccolto 54 preferenze da parte dei giornalisti accreditati, alle sue spalle Fiorella Mannoia con il brano ‘Mariposa’ (16 voti) e Diodato con ‘Ti Muovi’ (15). In occasione di una sua incursione in sala stampa nei giorni scorsi, Bertè aveva detto che se avesse vinto il Festival avrebbe dedicato il successo a sua sorella Mimì. Bertè succede a Colapesce e Dimartino, che lo scorso anno vennero premiati per il brano ‘Splash’.

