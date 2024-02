Il Festival si è concluso con la vittoria di Angelina Mango

Angelina Mango ha vinto il Festival di Sanremo. La cantante lucana figlia d’arte ha trionfato con la sua ‘La Noia’. Secondo posto per Geolier, che però ha chiuso in testa la classifica del televoto con il 60% delle preferenze, terzo posto per Annalisa. L’artista napoletano poco dopo la fine della kermesse è arrivato alla pizzeria dove lo aspettavano gli amici e la famiglia.

Il sindaco Manfredi: “Bravissimo Geolier, ti aspetto a Napoli per festeggiare”

“Bravissimo Geolier! La nostra città ancora una volta sul podio di Sanremo. Soddisfazione immensa per Napoli, grande Città della Musica, orgogliosa dei suoi talenti. Emanuele, ti aspetto al Comune per festeggiare!”. Così su X il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, si è congratulato con il rapper partenopeo che si è classificato secondo alla 74esima edizione del Festival di Sanremo, vinta da Angelina Mango.

