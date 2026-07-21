Francia, divieto social sotto i 15 anni: ok dal Parlamento

In Francia il Parlamento ha adottato il testo che introduce il divieto dell’uso dei social network per i minori di 15 anni, rendendo la Francia il primo Paese Ue ad approvare un divieto generalizzato sulle piattaforme, in un contesto di crescente preoccupazione a livello mondiale per gli effetti dei contenuti digitali sui bambini. Oggi hanno votato a favore della misura entrambe le Camere del Parlamento. La legge vieta inoltre l’uso dei telefoni cellulari nelle scuole superiori.
Per il presidente francese Emmanuel Macron si tratta di un’iniziativa di punta del suo secondo mandato. Si tratta di una delle ultime misure di rilievo adottate sotto la sua presidenza prima che lasci la carica il prossimo anno. Macron desidera che la legge entri in vigore all’inizio del nuovo anno scolastico a settembre. È tuttavia probabile che venga effettuata una verifica per determinare se il disegno di legge sia conforme alla Costituzione francese, il che potrebbe ritardarne l’attuazione.