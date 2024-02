È il miglior risultato dal 1995 a oggi in termini di ascolti. Meglio di Amadeus ieri, soltanto Pippo Baudo

La terza serata della 74esima edizione del Festival di Sanremo, con co-conduttrice Teresa Mannino accanto ad Amadeus, segna un ascolto medio del 60.1 % di share con 10.001.000 spettatori nella fascia oraria dalle 21.19 alle 01.38. Lo scorso anno la terza serata aveva registrato un ascolto medio di 9.240.000 spettatori per uno share del 57.6% di share.

Per quanto riguarda le fasce di ascolto, la prima parte di serata (dalle 21.19 alle 23.32) ha raccolto 13.243.000 spettatori per uno share del 58.1% di share. La seconda parte (dalle 23.34 alle 01.38), è stata vista da 6.436.000 spettatori e uno share del 65% share. Lo scorso anno la prima parte, dalle 21.25 alle 23.31, era stata vista da 13.341.000 di spettatori per uno share del 57.2%, mentre la fascia dalle 23.40 alle 01.59, aveva totalizzato 5.584.000 di spettatori per il 58.4% di share.

Miglior risultato da Baudo 1995

La media del 60.1% di share della terza serata del Festival di Sanremo 2024 è il miglior risultato dal 1995 a oggi in termini di share. Meglio di Amadeus ieri, soltanto Pippo Baudo nel Festival del 1995 che segnò il 60.5% di share.

