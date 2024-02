Fiorello: "Con Travolta gag terrificante, non vorrà più tornare"

Nella seconda serata della 74esima edizione del Festival di Sanremo, con co-conduttrice Giorgia, segna un ascolto medio del 60.1% di share con 10.361.000 spettatori. Lo scorso anno la seconda serata aveva registrato un ascolto medio di 10.545.000 spettatori per uno share del 62.3% di share. Per quanto riguarda le fasce di ascolto, la prima parte di serata (dalle 21.17 alle 23.29) ha raccolto di 13.434.000 spettatori per uno share del 57.6% di share. La seconda parte (dalle 23.32 alle 01.33), è stata vista da 6.899.000 spettatori e uno share del 66,2% share. Lo scorso anno la prima parte, dalle 21.18 alle 23.37, era stata vista da 14.087.000 di spettatori per uno share del 61.1%, mentre la fascia dalle 23.40 alle 01.40, aveva totalizzato 6.352.000 di spettatori per il 65.6% di share.

La media del 60.1% di share della seconda serata del Festival di Sanremo 2024 è il terzo miglior risultato dal 1995 a oggi in termini di share. Meglio di Amadeus ieri, soltanto Amadeus lo scorso anno (61.1%) e Pippo Baudo nel Festival del 1995 che segnò il 65.4% di share.

Polemica per le scarpe di John Travolta: sospetta pubblicità occulta

Scoppia intanto la polemica sulle scarpe indossate da John Travolta, ospite ieri alla seconda serata del Festival di Sanremo. Le sneakers bianche indossate dal famoso attore americano sono del marchio U-Power e in prima fila proprio al teatro Ariston c’era il presidente Franco Uzzeni. Sui social dell’azienda sono stati ricondivise tutte le inquadrature sulle scarpe bianche ai piedi di Travolta che balla con la scritta ‘in anteprima le nuovissime scarpe’. Una delle storie mostra inoltre il presidente dell’azienda all’Ariston con le stesse scarpe di Travolta. John Travolta è inoltre il protagonista dello spot delle scarpe U-Power insieme a Gerard Butler, uscito nell’autunno scorso con i sottotitoli in italiano della durata di 2 minuti e 32. “Wow ci si muove proprio bene con queste scarpe. Troppo comode”, dice Travolta nello spot.

U-Power: “Noi estranei ad accordo Rai con Travolta”

“La partecipazione al Festival di Sanremo è frutto di un accordo tra la Rai e l’attore del quale U-Power non è in nessun modo parte in causa“. È quanto si legge in una nota dell’azienda di scarpe di cui John Travolta è testimonial, finita al centro delle polemiche dopo la seconda serata del Festival di Sanremo. L’azienda “precisa che l’attore, come noto, è testimonial dell’azienda dall’estate del 2023”.

Fiorello: “Con Travolta gag terrificante, non vorrà più tornare”

“Abbiamo fatto una delle gag più terrificanti della storia della televisione italiana. Amadeus fa codice 01 e io mi prendo gli insulti. Io mentre la facevo già avevo previsto tutto. Travolta non vorrà tornare più in Italia”. Fiorello scherza così, nel corso di ‘VivaRai2!… VivaSanremo!’ dopo la seconda serata del Festival, sulla sua gag con John Travolta e Amadeus. E mentre legge la notizia che c’è stato il secondo allarme bomba al Festival, propone di “metterci d’accordo per il terzo… E, comunque, se l’allarme ci fosse stato poco prima del ballo del qua qua sarebbe stata una cosa buona e utile”.

