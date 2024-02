La performance degli apneisti di Y-40 The Deep Joy

È alla sua maniera, subacquea, che Y-40 The Deep Joy, la piscina con acqua termale più profonda del mondo, vuole celebrare la 74esima edizione del Festival di Sanremo. E per farlo parte da una delle canzoni quest’anno in gara: ispirandosi proprio ad ‘Apnea’, brano di Emma Marrone, gli apneisti di Y-40 The Deep Joy si sono radunati come spettatori dello show dalla profondità di 5 metri, trattenendo il respiro per tutti e 3 i minuti di durata della canzone. “Ci siamo buttati in acqua all’inizio della puntata e, dopo un po’ di riscaldamento, ci siamo posizionati poco prima che Emma iniziasse la sua esibizione – raccontano gli apneisti di Y-40 The Deep Joy – abbiamo potuto assistere all’esibizione grazie a uno schermo visibile dall’acqua e ad un insieme di speciali speaker subacquei, in grado di trasmettere la musica senza troppe distorsioni, nonostante ci trovassimo a diversi metri di profondità”. Non solo un omaggio al titolo della canzone che porta in scena la loro disciplina: gli apneisti tiferanno tutti Emma Marrone anche per celebrare la collaborazione degli Y-40 Studios con Borotalco, la casa di produzione del videoclip della cantante, che ha la regia di Bogdan ‘Chilldays’ Plakov e fotografia di Edoardo Bolli.

Per questo lavoro Borotalco, guidata da Lorenzo Bramati, si è avvalsa del know how del direttore della fotografia subacqueo Fabio Ferioli nelle scene girate in acqua, presso il Club 2D Fitness Village, con Emma Marrone e Matteo Martari. “È stato bello assistere all’esibizione di Emma dall’acqua, in apnea come lei nelle ultime scene del video – hanno concluso gli apneisti di Y-40 The Deep Joy. – Siamo tutti grandi fan del Festival fin da quando eravamo bambini e, quest’anno, è stato davvero emozionante vederlo da una prospettiva così nuova, ma a noi così “profondamente” familiare”.

