"Io non so se l'avrei ballato", ha aggiunto l'artista meneghino

“Il Ballo del qua qua? Io non sono John, per cui non so se l’avrei ballato. Ma se sei John Travolta puoi permetterti di tutto, anche il Ballo del qua qua”. Lo ha dichiarato a LaPresse Dargen D’Amico, commentando le polemiche sullo sketch andato in onda ieri sera all’Ariston con Amadeus e Fiorello, che l’attore americano non ha apprezzato.

