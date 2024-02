Così lo showman a 'VivaRai2!...VivaSanremo!'

“Abbiamo fatto una delle gag più terrificanti della storia della televisione italiana. Amadeus fa codice 01 e io mi prendo gli insulti. Io mentre la facevo già avevo previsto tutto. Travolta non vorrà tornare più in Italia”. Fiorello scherza così, nel corso di ‘VivaRai2!… VivaSanremo!’ dopo la seconda serata del Festival, sulla sua gag con John Travolta e Amadeus. E mentre legge la notizia che c’è stato il secondo allarme bomba al Festival, propone di “metterci d’accordo per il terzo… E, comunque, se l’allarme ci fosse stato poco prima del ballo del qua qua sarebbe stata una cosa buona e utile”.

Autori delusi da performance Travolta

Ha lasciato l’amaro in bocca anche ad alcuni autori della kermesse la performance di John Travolta andata in scena ieri nel corso della seconda serata del Festival di Sanremo. Che l’esibizione -culminata con il divo americano che si cimenta in un improbabile ‘Ballo del qua qua’ insieme ad Amadeus e Fiorello davanti all’ingresso dell’Ariston circondato da ballerini vestiti da papere- non avesse convinto fin da subito lo testimonierebbe, secondo quanto apprende LaPresse, il fatto che lo stesso showman siciliano sarebbe stato indeciso fino all’ultimo se fare o meno il balletto sul green carpet. Travolta sarebbe apparso “poco reattivo” agli autori, nonostante “fosse tutto concordato, e avesse avuto modo di apprendere in anticipo quello che poi sarebbe andato in scena”. Lo stesso Fiorello, nel corso di VivaSanremo!, aveva definito l’esibizione con Travolta “una delle gag più terrificanti della storia”.

