La risposta alla domanda di Enrico Lucci di Striscia la notizia durante la conferenza stampa di presentazione del Festival

“Se possiamo definirci antifascisti? Sì“. Hanno risposto così Amadeus e Marco Mengoni alla domanda di Enrico Lucci di ‘Striscia la Notizia’ nel corso della conferenza stampa in vista della prima serata del Festival di Sanremo in programma questa sera. “Musicalmente è bellissima”, ha quindi aggiunto Mengoni, che ha poi iniziato a cantare insieme ad Amadeus le note del brano ‘Bella Ciao‘, accompagnate anche da molti cronisti in sala stampa all’Ariston.

