Stasera al via la 74esima edizione del Festival della canzone italiana. Mengoni: "Cercherò di non impappinarmi"

Conferenza stampa in corso a Sanremo a poche ore dall’inizio della 74esima edizione del Festival. Presente il direttore artistico Amadeus, oltre a Mengoni.

Amadeus ha annunciato che la prima a cantare questa sera sarà Clara, vincitrice di Sanremo Giovani, e attrice di Mare Fuori (in cui interpreta Crazy J). Poi si esibiranno Sangiovanni, a seguire Fiorella Mannoia. Poi La Sad, Irama, Ghali. A seguire, Negramaro, Annalisa, Mahmood, Diodato, Loredana Bertè, Geolier, Alessandra Amoroso, The Kolors, Angelina Mango, Il Volo, Big Mama, Ricchi e Poveri, Emma, il duo Renga-Nek, Mr. Rain, Bnkr44, Gazzelle, Dargen D’Amico, Rose Villain, Santi Francesi, Fred De Palma, Maninni, Alfa e a chiudere la prima serata Il Tre. Amadeus ha spiegato che i cantanti che stasera si esibiranno per ultimi, nelle serate di mercoledì e giovedì si esibiranno prima.

Amadeus ha poi specificato che non ritira l’invito agli agricoltori in protesta ma che non è stato contattato da loro per il momento. “Passo indietro sull’invito agli agricoltori? Io ho aperto le porte, l’ho detto e non torno indietro in questo, poi se verrà contattata la Rai, ci sarà qualcuno che avrà il piacere di esserci noi lo accogliamo, nessun cambio di idea” ha detto.

Amadeus e Mengoni hanno poi dichiarato di essere antifascisti, cantando ‘Bella Ciao’. “Se possiamo definirci antifascisti? Sì” hanno detto, sollecitati da Enrico Lucci di ‘Striscia la Notizia’ alla conferenza stampa. “Musicalmente è bellissima”, ha quindi aggiunto Mengoni, che ha poi iniziato a cantare insieme ad Amadeus le note del brano ‘Bella ciao’, accompagnate anche da molti cronisti in sala stampa all’Ariston.

Mengoni: “Amici invidiosi ma io sono felice”

“Mi sembra di non essermi mai staccato da Sanremo, mi sembra di essermi svegliato un secondo fa dall’anno scorso. Sono fortunato, perchè non tutti hanno la possibilità di fare questa cosa. Attiro l’invidia di tantissimi amici perché dirò ‘dirige l’orchestra…’. Sono felice”. Così Marco Mengoni, co-conduttore del Festival di Sanremo, in conferenza stampa all’Ariston in vista dell’apertura della kermesse stasera. “Riparte tutto, compreso un tour – ha detto Mengoni -. Ringrazio Ama per avermi scelto. Intanto faccio finta di essere impassibile, ma sto sudando per l’ansia. Ho provato tutte le voci impostate per non apparire emozionato e tremante. Ho studiato molto questi 74 anni di Sanremo e sono andato a ripescare delle cose”. “Cosa farò? Abbiamo poco tempo a disposizione per questo tour de force che finirà prestissimo. Farò il mio mestiere, fare musica, ho preparato ‘Due Vite’, poi un po’ di canzoni che mi hanno permesso di essere qui oggi” ha aggiunto Mengoni. “Nel frattempo durante la serata, cercherò di impappinarmi il meno possibile ed essere più chiaro nella dizione – ha detto -. Ci divertiremo, che è il motto almeno per la prima serata. Sarò me stesso, anche le piccole cose che faremo”. Quindi il vincitore della scorsa edizione ha detto: “Non penso a pressione e aspettative, voglio divertirmi e farlo per le persone che non ho più e che non se lo possono permettere. Voglio godermi la vita, molte volte non l’ho fatto, dovrei imparare di più a buttarmi nella leggerezza. Il mio stile credo segua questo”.

“Non si deve uscire dalla fragilità, ma trovare degli strumenti per gestirla” aggiunge Mengoni. “La fragilità è parte dell’essere umano – prosegue – e non dobbiamo rifiutare ma educandosi. Io con un aiuto di un’ora a settimana mi ci dedico con una terapeuta, e sono molto felice di giocare con questo. Giocare con tutti i miei pensieri. Il lavoro ovviamente lo fai tu, non la terapeuta. Il lavoro lo fai quando il tuo cervello va a riposare e mette in ordine e in riga tutti i tuoi pensieri. Ma non si deve rifiutare niente”. “Per i giovani che fanno questo tipo di carriera non sono pajette e lustrini. Io arrivo dopo aver combattuto le battaglie con me stesso, soprattutto la pressione che c’è in questo mestiere. E’ un lavoro bellissimo, e io mi ritengo iper fortunato a fare questo mestiere, ma come in tutti i mestieri ci sono delle pressioni, lavori 24 ore su 24, non lavori solo quando sei sul palco. Ci sono le promozioni, i dischi. Dico di allenare la propria emotività a reggere la pressione”.

Cinnamea (Rai): “Record ‘Viva Rai2’ e ‘Prima Festival'”

“Siamo arrivati, siamo pronti e carichi. Proprio per questo volevo condividere alcuni primi risultati molto incoraggianti e di grande soddisfazione: il record stagionale di questa edizione di ‘Viva Rai2’ che ieri il 21,4% di share con oltre un milione di spettatori. Il miglior risultato di questa edizione record. Ottima anche il Prima Festival con il 23.3% di share che ha consolidato il record della prima puntata ed è la migliore prima puntata che precedono il Festival con oltre 5 milioni di spettatori” ha detto il Direttore Intrattenimento Prime Time della Rai, Marcello Ciannamea, in conferenza stampa. “Ricordiamo anche un altro record dal maggio del 2009, con ‘Affari Tuoi0 che ieri ha fissato il 27,9% con 5 milioni 974 mila spettatori è il miglior risultato dal maggio 2009, con un risultato eccezionale anche nel pubblico dai 15 ai 34 anni”, ha aggiunto.

I The Kolors: “Siamo al 100%”

“Non vediamo l’ora di salire sul palco, ci stiamo lavorando da circa un annetto. Avevamo presentato un embrione di questa canzone prima di Italodisco, e siamo felici che Amadeus l’abbia tenuto nel cassetto, consentendoci di presentarla adesso”. Lo ha detto il leader dei The Kolors, Stash, in conferenza stampa all’Ariston. “Italodisco ha predisposto un tipo di credibilità nel pop-funk che stiamo portando sul palco più importante d’Italia stasera. Siamo felici perchè mai come in questo momento ci sentiamo al 100% noi in termini di sound”. Durante la serata dei duetti, loro si esibiranno con Umberto Tozzi. Su questa performance i The Kolors hanno anticipato: “Sui brani di Tozzi cercheremo di stupire – ha detto -. Vorremmo portare rispetto alla grandezza artistica e umana di Umberto. Abbiamo deciso di fare un medley, e stiamo definendo le ultime cose. Partiremo da ‘Ti amo passa’, passando per ‘Tu’ e sfociando in ‘Gloria’ e anche là cercheremo di mettere dentro qualche sorpresa”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata