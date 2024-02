Foto di archivio

Protagonisti, cantanti e vip si sono incontrati all'evento di Tv Sorrisi e Canzoni

Party notturno e prime polemiche social. Sanremo neanche è iniziato e subito fa parlare di sé tra l’emozione dei cantanti in gara che si sono succeduti al ‘FuoriSanremo’, la festa organizzata da Tv Sorrisi e Canzoni e le diatribe innescate sui social dalle pellicce utilizzate da alcuni di loro.

Dopo il botta e risposta a distanza con Naike Rivelli sulla pelliccia eco-non eco (la figlia di Ornella Muti si è poi scusata: “Perdonami cara, non intendevo offendere, non ti ho riconosciuta nella foto, la pelliccia sembra vera”), Emma Marrone si è ripresentata ieri notte con una nuova pelliccia, stavolta bianca, dopo aver chiarito che si tratta di un prodotto totalmente ecologico. Non è mancato un abbraccio ‘peloso’ con Dargen D’Amico, anche lui avvolto in una vistosa pelliccia fino alla caviglia. Ghali invece si è presentato con Rich_ciolino, il suo amico alieno che lo stesso artista ha lanciato negli ultimi giorni e in poco tempo ha raccolto già 20 mila followers sulla sua pagina Instagram. Bagno di folla anche per Angelina Mango, che ha raccolto l’abbraccio dei suoi fan: “Eccola, sei la mia preferita”.

Fiorella Mannoia si è invece intrattenuta con Alessia Marcuzzi, che le ha confessato: “Sono curiosa di sentire la tua canzone”, ha detto la showgirl alla cantante che ha replicato: “Ti piacerà, ne sono sicura”. Prima del party, invece, Renga e Nek, come Fiorello e Amadeus collegati ieri con Fabio Fazio sul Nove, hanno assecondato la passione calcistica gustandosi il derby d’Italia tra Inter e Juventus vinto dai nerazzurri per la gioia dello stesso cantautore di Udine.

Al party di Tv Sorrisi e Canzoni ospite d’eccezione Levante, che ha cantato ‘Andrà tutto bene’. Tra i cantanti in gara presenti, i più appariscenti erano senza dubbio i La Sad con le loro creste colorate, mentre i Ricchi e Poveri si sono presentati in tuta fashion broccata con i loro nomi stampati in rosso sul petto: Angelo (Sotgiu) e Angela (Brambati). E poi ancora, Alfa, Diodato, le conduttrici di PrimaFestival, Paola e Chiara, Maninni (“Non ho bevuto neanche un calice di vino perché non posso bere ma va bene lo stesso”), Gazzelle, i Bnkr44, i ragazzi del FantaSanremo, e Giuliano Sangiorgi e i Negramaro, osannati già per il primo riconoscimento, il premio Lunezia.

