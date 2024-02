"Amadeus li accoglierebbe volentieri", dice il popolare showman

“Gli agricoltori vogliono portare una mucca sul Palco dell’Ariston? Sarebbe bellissimo. Io credo sia giusto, magari non con i trattori perché a Sanremo non ci entrano neanche, però due rappresentanti della categoria sul palco di Sanremo credo che Amadeus li accoglierebbe ben volentieri perché il problema è importante e anche grave”. Così Fiorello a margine della conferenza stampa di vigilia del Festival di Sanremo che inizierà domani. “Bisogna intervenire. Una grande platea come Sanremo due rappresentanti della categoria sicuramente speriamo che lo facciano”, ha aggiunto lo showman.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata