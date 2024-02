48 anni, originario di Atlanta, è noto anche per il suo impegno sociale

Il rapper Killer Mike è stato arrestato nel corso della cerimonia dei Grammy Awards che si è svolta a Los Angeles, in cui ha vinto tre premi (miglior performance rap, canzone rap e album rap dell’anno). Killer Mike, noto all’anagrafe come Michael Render, ha 48 anni ed è originario di Atlanta. Ha debuttato nel 2000, partecipando all’album ‘Stankonia’ degli Outkast. Ha pubblicato 6 album in studio a suo nome e 4 nell’ambito del progetto ‘Run The Jewels‘, fondato insieme al rapper El-P. L’ultima sua uscita discografica è ‘Michael’ del 2023, con cui ha fatto incetta di premi ai Grammy Awards, ma il rapper è noto anche per il suo impegno sociale, espresso in particolare nella serie ‘Trigger Warning con Killer Mike‘, di cui è voce narrante e in cui affronta le condizioni di vita della comunità nera statunitense.

