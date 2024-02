Aveva vinto tre premi: miglior performance rap, canzone rap e album rap dell'anno

Killer Mike è stato arrestato nel corso della cerimonia dei Grammy Awards, che si è svolta a Los Angeles, dopo aver vinto tre premi (miglior performance rap, canzone rap e album rap dell’anno). Il rapper è stato portato via in manette e scortato fuori dalla Crypto Arena. Dietro l’intervento della polizia ci sarebbe un alterco avvenuto all’interno dell’arena, stando a quanto dichiarato da un portavoce delle forze dell’ordine. L’entourage del cantante 48enne non ha fornito una dichiarazione sull’accaduto.

