Le parole della conduttrice, accompagnata dal collega Alberto Matano, ai funerali della diva del cinema

“Troppi ricordi. Sinceramente non so che dire. Le volevo troppo bene e lei ne voleva a me. Era una donna gentile, generosa e molto presente. Ogni tanto mi telefonava solo per dirmi ‘Ti voglio bene‘. Siamo qui perché le vogliamo bene” sono le parole della conduttrice Mara Venier, accompagnata dal collega Alberto Matano ai funerali di Sandra Milo alla Chiesa degli Artisti di Roma. “Le sue battaglie? Era una donna libera e ha insegnato a essere libere anche le altre donne” ha aggiunto entrando nella Chiesa degli artisti a Roma per i funerali della diva del cinema, scomparsa a novant’anni.

