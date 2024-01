Centinaia di persone davanti alla Chiesa degli Artisti di Roma

Centinaia di persone davanti alla Chiesa degli Artisti di Roma per i funerali di Sandra Milo, la famosa attrice scomparsa lunedì all’età di 90 anni. Tanti i fan di ‘Sandrocchia’ (come la chiamava Federico Fellini) presenti per darle l’ultimo saluto, ma anche tanti suoi amici del mondo dello spettacolo: da Alberto Matano e Mara Venier a Beppe Convertini, fino a Pino Strabioli.

