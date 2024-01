"Sono giorni che non dormo, le sono stato vicino fino all’ultimo respiro”, ha aggiunto il figlio dell'attrice

“Ha fatto di tutto per i figli. A volte interrompeva il lavoro per noi. Era sempre presente. Non mi ha mai fatto pesare niente, se aveva qualche problema riusciva a nasconderlo”. Così il figlio di Sandra Milo, Ciro, arrivando alla chiesa degli artisti a Roma per i funerali dell’attrice scomparsa a 90 anni. “Sono giorni che non dormo. Le sono stato vicino fino all’ultimo respiro tenendole la mano. Era quello che avrebbe voluto”, ha aggiunto il figlio dell’attrice.

