È la prima afroamericana dal 1981

Quinta Brunson vince il premio come migliore attrice per la serie da lei creata ‘Abbott Elementary’ della Abc agli Emmy, diventando la prima donna afroamericana a conquistare il riconoscimento dopo più 42 anni. Prima di lei solo l’unica donna afroamericana a vincere nella categorie era stata Isabel Sanford dei “The Jeffersons”, nel 1981. Brunson aveva già vinto un Emmy per la sceneggiatura di “Abbott Elementary“, il suo ‘mockumentary’ su una scuola elementare di Philadelphia a maggioranza nera e cronicamente sottofinanziata, ma questo è il suo primo per la recitazione. “Sono così felice di poter vivere il mio sogno e recitare una commedia“, ha detto l’attrice durante la premiazione alla trasmissione televisiva Fox, trattenendo a stento le lacrime.

