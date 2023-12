Nelle esequie a Seul, presenti famiglia, amici e colleghi

Funerali in forma privata per Lee Sun-kyun, l’attore sudcoreano trovato morto il 27 dicembre nella sua auto. Alle esequie, a Seul, hanno partecipato solo la famiglia, alcuni amici e alcuni colleghi. Lee è diventato famoso in tutto il mondo per il suo ruolo nel film premio Oscar, “Parasite”.

