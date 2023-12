In 'Parasite' Lee interpretava il capofamglia

Trovato morto a Seul l’attore sudcoreano Lee Sun-kyun, noto per aver recitato nel film premio l’Oscar ‘Parasite’. Gli agenti stavano cercando Lee su richiesta dei familiari che avevano trovato un messaggio dell’attore che poteva lasciar intendere la sua intenzione di suicidarsi. La polizia ha prima comunicato di aver trovato Lee privo di sensi ma in seguito ne ha confermato la morte. In ‘Parasite’ Lee interpretava il capofamiglia di un nucleo benestante. Le immagini del luogo del ritrovamento.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata