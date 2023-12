'Steamboat Willie' risale infatti al 1928 e diventa nel 2024 di pubblico dominio

Nel 2024 l’immagine ‘originale’ di Mickey Mouse, in Italia per tutti Topolino, rischia di non essere più della Disney. Risale infatti al 1928 la sua creazione e, passati 95 anni, allo scoccare del 96esimo, scadono i diritti del copyright. Una data simbolica, una scadenza che coincide con il Capodanno.

Topolino e Minnie entreranno nel ‘pubblico dominio’ il primo gennaio. Sono passati infatti 95 anni dall’uscita di ‘Steamboat Willie‘.

Diverse testate americane riportano la notizia: “Si tratta di un’iniziativa importante”, ha dichiarato Jennifer Jenkins (come riporta Variety) direttrice del Duke Center for the Study of the Public Domain. “Sta generando così tanta eccitazione nella comunità del copyright – finalmente sta accadendo”.

Il 1° gennaio 2024, migliaia di opere protette da copyright del 1928 diventeranno di pubblico dominio negli Stati Uniti, così come le registrazioni sonore del 1923. Saranno libere di essere copiate, condivise e sviluppate da tutti. Tra le opere più importanti di quest’anno figurano ‘L’amante di Lady Chatterley’ di D. H. Lawrence e’ L’opera da tre soldi’ di Bertolt Brecht, ‘The Cameraman’ di Buster Keaton e ‘Let’s Do It’ di Cole Porter.

Ma cosa si potrà esattamente fare con questa versione di Mickey Mouse? “Puoi copiare, condividere e costruire sul Mickey Mouse 1.0” si legge sul sito del Duke Center for The Study of the Public Domain.

In un momento che molti osservatori pensavano non sarebbe mai arrivato, almeno una versione della quintessenza della proprietà intellettuale e forse del personaggio più iconico della cultura pop americana sarà libera dai diritti d’autore della Disney.n “Questo è quanto. Questo è Topolino. È emozionante perché è un po’ simbolico”, ha dichiarato Jennifer Jenkins: “Mi sento come la pipa del battello a vapore, che espelle fumo. È così eccitante”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata