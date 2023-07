La pellicola di Fatih Akin (regista Orso d'Oro a Berlino nel 2004), con Emilio Sakraya e Kardo Razzazi

Dopo l’anteprima mondiale alla Festa del Cinema di Roma e la presentazione al Biografilm Festival 2023, I WONDER PICTURES porta nei cinema, dal 27 luglio, il film ‘Rheingold’, del regista tedesco di origini turche Fatih Akin, Orso d’Oro al Festival di Berlino 2004 per ‘La sposa turca’, Leone d’Argento a Venezia 2009 con ‘Soul Kitchen’ e un Golden Globe come Migliore film straniero nel 2017 per ‘Oltre la notte’.

‘Rheingold’ è arricchito dai testi delle canzoni adattati da Frankie hi-nrg, che in occasione dell’uscita del film al cinema introdurrà la pellicola al pubblico presente in sala nelle città di Firenze, Milano e Roma, rispettivamente il 26, 27 e 28 luglio alla Manifattura Tabacchi, all’Arianteo Fabbrica del Vapore e al Cinema Barberini.

In ‘Rheingold’, Akin ripercorre la parabola esistenziale di Giwar Hajabi, in arte Xatar, portando sul grande schermo l’autobiografia del rapper tedesco di origine curda. Nato in Iran e cresciuto in Germania, Giwar ha una storia complessa, che si snoda tra spaccio, furti, rapine, e anche diversi periodi in carcere.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata