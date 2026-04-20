Mafia, 32 fermi a Palermo: droga e racket nel mandamento di Brancaccio

Carabinieri e polizia hanno eseguito questa notte 32 provvedimenti di fermo a Palermo nel mandamento mafioso di Brancaccio. Gli investigatori, coordinati dal procuratore Maurizio de Lucia, contestano ai fermati, a vario titolo, i reati di associazione mafiosa, traffico e spaccio di stupefacenti ed estorsione aggravata. Tra i fermati c’è uno scarcerato eccellente, il boss Nino Sacco, che stava ricostruendo il mandamento nella zona Sud della città, falcidiato dalle precedenti operazioni antimafia. Dalle indagini è emerso anche che, dopo anni di silenzio e connivenza, qualche commerciante ha deciso di denunciare i suoi estorsori.

I boss puntavano al business delle case all’asta

Le mani dei boss di Brancaccio sul business delle case vendute alle aste giudiziarie, grazie anche all’aiuto di un consulente insospettabile, una sorta di broker di cosa nostra al servizio del mandamento che fu dei fratelli Graviano ma anche delle altre cosche cittadine. Questa è la principale novità emersa nell’indagine della Dda di Palermo che ha portato questa notte al fermo di 32 persone. Al vertice del mandamento di Brancaccio Corso dei Mille c’era Nino Sacco, scarcerato nel maggio del 2024 dopo 15 anni e 4 mesi di carcere; la famiglia di Brancaccio era invece retta da Matteo Scrima, tornato in libertà dopo 8 anni, nel giugno 2018.

Le indagini del nucleo investigativo dei carabinieri e della squadra mobile di Palermo, coordinate il procuratore aggiunto Vito Di Giorgio e i sostituti Francesca Mazzocco, Francesca Dessì e Giacomo Brandini, hanno svelato anche la figura di Giuseppe Vulcano, il broker finanziario delle cosche palermitane, attivissimo nel consigliare investimenti, e strategie per reinvestire i soldi di racket e droga. Vulcano è accusato di associazione mafiosa.