Germania, la megattera Timmy è finalmente libera

È finalmente libera la megattera Timmy, rimasta spiaggiata circa tre settimane fa al largo dell’isola di Poel, nella baia di Wismar, in Germania. La balena è stata liberata nelle scorse ore e ha ripreso a nuotare.

Un video dell’agenzia di stampa tedesca DPA mostra la megattera in difficoltà mentre nuota nella direzione giusta, con diverse imbarcazioni che la accompagnano per spingerla verso il Mar Baltico. Dopo circa un’ora e mezzo, la balena si è mossa nella direzione corretta, uscendo dalla baia.

La balena – soprannominata Timmy dai media locali – era stata avvistata per la prima volta nella zona il 3 marzo. Non è chiaro il motivo per cui la balena si sia avventurata nel Mar Baltico, così lontano dal suo habitat naturale. Alcuni esperti ipotizzano che l’animale possa essersi perso mentre inseguiva un banco di aringhe o durante la migrazione. Il cetaceo dovrà affrontare notevoli difficoltà per ritrovare la strada verso il Mare del Nord, un viaggio di diverse centinaia di chilometri, e poi verso l’Oceano Atlantico.