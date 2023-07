Il decesso della figlia di Elvis lo scorso 12 gennaio all'età di 54

Lisa Marie Presley è morta per un’ostruzione dell’intestino tenue. Lo hanno comunicato le autorità americane. Lo scorso 12 gennaio la morte all’età di 54 anni della cantautrice figlia di Elvis Presley era stata indicata come dovuta a cause naturali, secondo i registri del medico legale della contea di Los Angeles. Un rapporto dell’autopsia che includerebbe maggiori dettagli su ciò che ha portato alla morte di Presley non è stato ancora rilasciato. Presley, colpita da arresto cardiaco nella sua abitazione, è morta in un ospedale di Los Angeles, dove era stata portata d’urgenza dai paramedici. Nessuna indicazione è stata resa pubblica al momento di quello che potrebbe aver causato il problema medico. La donna è stata sepolta il 22 gennaio a Graceland, la casa dove ha vissuto con suo padre da bambina che è diventata un museo, un’attrazione turistica e un santuario per i fan di Elvis.

