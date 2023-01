Celebrata anche una messa in suffragio dell'artista, figlia del "Re" del rock

Centinaia di persone si sono riunite sul prato davanti a Graceland, a Memphis, per ricordare e omaggiare Lisa Marie Presley, morta all’inizio di questo mese. Graceland, la casa in cui Lisa Marie visse da bambina con suo padre, Elvis Presley, per lungo tempo dimora di Elvis in cui la figlia Marie Presley è cresciuta, è stata trasformata in un museo e attrazione turistica visitata ogni anno da migliaia di fan del “Re”. Per l’occasione è stata anche celebrata una messa aperta da “Amazing Grace”, intonata da Jason Clark e dal Tennessee Mass Choir.

