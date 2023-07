Incrociano le braccia interpreti di cinema e tv. Non è servito l'intervento di un mediatore esterno a ridosso della scadenza del termine fissato per la contrattazione

Per la prima volta dal 1960 attori e sceneggiatori di Hollywood sono in sciopero. Dopo che il sindacato che rappresenta gli attori cinematografici e televisivi ha affermato che non è stato raggiunto alcun accordo con studi e servizi di streaming che prevedeva un termine entro la fine della giornata di ieri, è stato votato il sì allo sciopero. La situazione d’oltreoceano ha sollevato il rischio di strascichi anche in Italia che ha subito indotto sindacati di categoria ad alzare il livello di guardia. “Quella in atto è una grande sfida che unisce i lavoratori dello spettacolo di tutti i Paesi“, denuncia Sabina Di Marco, segretaria nazionale del sindacato di categoria Slc-Cgil sottolineando che “contro gli abusi perpetrati a danno di queste categorie di lavoratori servono forme di regolazione nazionale e internazionale, da definire non solo a livello legislativo, ma anche contrattuale. E infatti mentre oltreoceano si proclama una mobilitazione destinata a suscitare clamore, nel nostro Paese è in corso una trattativa sindacale che potrebbe approdare a un risultato storico, ossia il primo contratto collettivo nazionale per attrici e attori del Cineaudiovisivo”.

La Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists (Sag-Aftra) ha rilasciato mercoledì una dichiarazione in cui annunciava che il termine per i negoziati era scaduto senza un contratto. La dichiarazione è arrivata poche ore dopo l’annuncio delle nomination agli Emmy di quest’anno, che premiano i migliori lavori in tv. “Le aziende si sono rifiutate di impegnarsi in modo significativo su alcuni argomenti e su altri ci hanno completamente ostacolato – ha spiegato Fran Drescher, la star di The Nanny, ora presidente della corporazione degli attori -. Fino a quando non negozieranno in buona fede, non possiamo raggiungere un accordo”. Il gruppo che rappresenta gli studi, l’Alliance of Motion Picture and Television Producers, si è detto deluso.

“Questa è una scelta dell’Unione, non nostra – ha sottolineato l’Amptp in una nota -. In tal modo, ha respinto la nostra offerta di aumenti salariali e residui storici, limiti sostanzialmente più elevati sui contributi pensionistici e sanitari, protezioni per le audizioni, periodi di opzione delle serie ridotti, una proposta rivoluzionaria di intelligenza artificiale che protegge gli attori, somiglianze digitali e altro ancora”. Nella nota viene aggiunto che invece di continuare a negoziare, “Sag-Aftra ci ha messo su una strada che aumenterà le difficoltà finanziarie per migliaia di persone che dipendono dall’industria per il proprio sostentamento”. La corporazione degli attori aveva precedentemente autorizzato uno sciopero con un margine di quasi il 98%. I membri della Writers Guild of America sono in sciopero dall’inizio di maggio, rallentando la produzione di film e serie televisive su entrambe le coste e nei centri di produzione come Atlanta. In una lettera ai membri del Sag-Aftra, la scorsa notte, Drescher ha detto agli attori di prepararsi a partecipare ai picchetti dopo il voto del consiglio di giovedì.

“Come sai, negli ultimi dieci anni, il tuo compenso è stato gravemente eroso dall’ascesa dell’ecosistema dello streaming – ha scritto Drescher -. Inoltre, l’intelligenza artificiale rappresenta una minaccia esistenziale per le professioni creative e tutti gli attori e gli artisti meritano un linguaggio contrattuale che li protegga dallo sfruttamento della loro identità e del loro talento senza consenso e retribuzione”. Ieri, partecipando a un evento fotografico, la star Matt Damon ha affermato che mentre tutti speravano che uno sciopero potesse essere evitato, molti attori hanno bisogno di un contratto equo per sopravvivere. “Dovremmo proteggere le persone che sono un po’ ai margini”, ha detto Damon all’Associated Press. “26 mila dollari all’anno – ha proseguito – sono quanto devi avere per fare l’assicurazione sanitaria. E ci sono molte persone i cui pagamenti residui sono ciò che li porta oltre quella soglia. E se quei pagamenti residui si esauriscono, lo fa anche la loro assistenza sanitaria. E questo è assolutamente inaccettabile. Non possiamo permetterlo. Quindi, dobbiamo trovare qualcosa che sia giusto”. “La gente si alza e dice: ‘Questo non funziona davvero, e le persone devono essere pagate in modo equo’ – ha detto la vincitrice dell’Oscar Jessica Chastain, che è stata nominata per il suo primo Emmy Award ieri per aver interpretato Tammy Wynette in George & Tammy -. È molto chiaro che ci sono alcuni streamer che hanno davvero cambiato il modo in cui lavoriamo e il modo in cui abbiamo lavorato, e i contratti non hanno davvero raggiunto l’innovazione che è avvenuta”.

