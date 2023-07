L'ad da Napoli: "Governo ne tenga conto"

“Larga maggioranza politica vede il canone in bolletta come una possibilità di pagare una tassa senza evasione”. Lo ha dichiarato l’ad della Rai Roberto Sergio durante la presentazione dei palinsesti a Napoli. “Non mi pare che lo stiano escludendo per il 2024” ha aggiunto.

