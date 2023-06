Il 2 novembre la prima mondiale al Teatro Capitol

‘Bailo Bailo’, il musical ispirato ai più grandi successi musicali di Raffaella Carrà, che vuole rendere omaggio all’artista, cercando di riportare in scena il suo carisma, il suo entusiasmo e il senso di libertà, partirà a Madrid il 2 novembre in una prima mondiale che si terrà al Teatro Capitol, lungo la Gran Via. Lo spettacolo, un musical originale, liberamente ispirato al film ‘Explota Explota’ diretto da Nacho Alvarez nel 2020, ha ricevuto il patrocinio dell’Ambasciata d’Italia in Spagna. Lo spettacolo, dopo la partenza nella capitale spagnola, farà il giro dell’America Latina con tappe in Messico, Argentina e Perù e dovrebbe arrivare in Italia tra il 2025 e il 2026.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata