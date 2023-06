L'ex Oasis festeggia la vittoria del Manchester City sulle note di 'Don't Look Back In Anger'

Noel Gallagher, in tour negli Usa, ha guardato la finale di Champions League in un bar di San Diego. L’ex Oasis, tifosissimo del Manchester City, ha esultato al fischio finale per la vittoria della squadra di Guardiola 1-0 contro l’Inter, si è commosso e poi si è unito ai tifosi che hanno cantato in coro ‘Don’t Look Back In Anger’, classico inno della band mancuniana. Immagini da Twitter

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata