Il Tribeca Festival ha annunciato “De Niro Con”, tre giorni di eventi dedicati ai fan dell’attore di Hollywood per celebrare l’80° compleanno di Robert De Niro. Durante il ricevimento a New York, a sorpresa, si è presentato anche il celebre regista Martin Scorsese che ha reso un affettuoso omaggio al suo caro amico e collaboratore. Nel corso della serata il sindaco della Grande Mela, Eric Adams ha consegnato al due volte Premio Oscar le chiavi della città statunitense. “De Niro Con” si svolgerà dal 29 settembre al 1 ottobre presso gli Spring Studios di New York City con proiezioni, panel e interventi di amici e collaboratori di lunga data dell’attore newyorkese.

