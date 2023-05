Le discipline saranno cerchio, tessuti, corda e cinghie aerei, giocoleria, corda molle, roue cyr, palo cinese

Cerchio, tessuti, corda e cinghie aerei, giocoleria, corda molle, roue cyr, palo cinese. Sono le discipline con le quali si misureranno gli artisti del secondo anno dell’Accademia Cirko Vertigo, l’unica in Italia a rilasciare un diploma di laurea per artista di circo contemporaneo, percorso di tre anni equipollente al DAMS. Exit, questo il titolo della nuova produzione di Cirko Vertigo, andrà in scena sabato 20 maggio alle ore 21:00 presso il Teatro Le Serre di Grugliasco, in prima nazionale, nell’ambito della stagione teatrale della città di Grugliasco.

