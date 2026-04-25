25 Aprile, Mattarella e Meloni all’Altare della Patria

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha guidato le celebrazioni istituzionali per il 25 Aprile, deponendo di una corona di alloro in occasione dell’81esimo Anniversario della Liberazione all’Altare della Patria. Il capo dello Stato alla cerimonia era accompagnato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dal ministro della Difesa Guido Crosetto, dai presidenti di Camera e Senato Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa e dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

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